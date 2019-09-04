Россия нашла научное обоснование на расширение своих границ в Арктике

Министерство природных ресурсов и экологии России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике. Об этом сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Исследовательскую работу планировалось завершить летом. «Те планы, которые мы перед собой ставили, мы закончили», – цитирует РИА «Новости» заявление министра, прозвучавшее на Восточном экономическом форуме.

Россия направила в ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике еще четыре года назад. Тогда потребовались дополнительные исследования, чтобы обосновать присоединение к РФ 1,2 миллиона квадратных километров.

В частности, в зону российской территории предлагается включить хребет Ломоносова, котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля, зону Северного полюса и другие участки морского дна. Расширение границ позволит увеличить запасы углеводородов минимум на 5 млрд тонн условного топлива.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

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