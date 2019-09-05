Фармацевт предложил «уговорить» клещей стать безвредными

Геном дальневосточных энцефалитных клещей следует отредактировать, «уговорив» их не размножаться или не переносить вирус. С таким предложением выступил глава российской компании «Р-Фарм» Алексей Репик. «Последняя статья, которая произвела на меня большое впечатление – про возможность использования геномного редактирования в применении комара-переносчика малярии», – сказал Репик на сессии Восточного экономического форума.

«Если мы можем решить проблему малярии через генетическое редактирование комара, почему бы нам не попробовать уговорить клеща перестать размножаться или переносить патогенные биологические угрозы, которые негативно сказываются на населении Дальнего Востока», – цитирует РИА «Новости» слова главы фармацевтической компании.

По словам Репика, по сравнению со среднероссийскими показателями клещевой энцефалит на Дальнем Востоке вызывает наибольшее количество летальных исходов.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 05.09.19

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