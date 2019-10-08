Космическая обсерватория подверглась внеземному воздействию

Ученые заявили, что на обсерваторию российско-германского производства «Спектр-РГ» было совершено потенциально опасное неизвестное воздействие в космосе.

По словам научного руководителя со стороны ФРГ Петера Пределя, в настройках телескопа были обнаружены изменения, которые с Земли никто не производил. Больше половины зеркальных модулей обсерватории было решено выключить, пока не будет найдена причина и решение, передает РИА «Новости».

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на орбиту с Байконура в июле 2019 года. Со станции можно следить за всей небесной сферой в рентгеновском диапазоне. Кроме того, ученые могут детально исследовать астрофизические объекты, обнаруженные в ходе такого обзора.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 08.10.19

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