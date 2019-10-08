«Мертвые зоны» и голод: ученые предупредили об опасности глобальной катастрофы

Ученые из Стокгольма предупредили о крупной опасности, которая грозит человечеству. По их оценке, неконтролируемое использование фосфора грозит следующему поколению глобальной катастрофой и голодом.

Как пишет Science Daily, фосфор является ключевым элементом глобальной продовольственной безопасности, а истощение его запасов может привести к крупным социальным, политическим и экологическим проблемам. Авторы исследования пояснили, что в мировом производстве пищевых продуктов используется 53 млн тонн фосфорных удобрений в год, которые перерабатываются из 270 миллионов тонн добытой фосфатной породы. Главная опасность заключается в том, что фосфор не является возобновляемым элементом, и в настоящее время нет его известных заменителей. При этом в мире существует мало регионов, в которых он добывается. При нынешних уровнях потребления некоторые модели предполагают, что мы исчерпаем известные запасы фосфора через 80 лет. Более консервативные оценки указывают на нулевой день через 400 лет.

В то же время авторы исследования указывают на критическую опасность непосредственно добычи и переработки фосфоритовых пород. Эксперты также отмечают, что фосфор, который просачивается из сельскохозяйственных земель и канализационных систем в воду, может создавать так называемые мертвые безжизненные зоны.

Как считают эксперты, ситуация будет только ухудшаться: к 2050 году спрос на фосфор удвоится. По данным ООН, к 2050 году население планеты возрастет до 9 миллиардов человек, что повлечет увеличение потребности в продовольствии на 60%.

Стокгольм, Мария Вяткина

Стокгольм. Другие новости 08.10.19

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