В Арктике нашли бочку с кофе возрастом более 100 лет

На базе американской экспедиции Эвелина Болдуина, проходившей в 1902 году в Арктике, обнаружили хорошо сохранившуюся бочку с кофейными зернами. Открытие сделали исследователи Русского географического общества.

База американской экспедиции на Земле Франца-Иосифа очень хорошо сохранилась, несмотря на то, что берег, где располагаются уникальные постройки, постепенно размывается морем.

Во время осмотра лагеря исследователи и нашли бочку с кофе. О находке рассказал путешественник Леонид Круглов на своей странице в Instagram.

Кроме того, во время высадки к путешественникам очень близко подошел белый медведь, спугнуть которого удалось только сигнальной ракетой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.10.19

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