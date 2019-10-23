Крысы освоили управление миниатюрным автомобилем

Нейробиологи из Университета Ричмонда сумели обучить крыс управлять специально созданным миниатюрным автомобилем. Стимулом для развития нового навыка стал поиск лакомств. Ученые воспользовались шасси с моторчиком от игрушечного автомобиля, водрузив на него кабину, сделанную из пластиковой бутылки, в которой располагались контакты для управления.

Нажимая лапками ту или иную контактную полоску, крыса могла двигаться в выбранном ей направлении. В эксперименте участвовали 6 самок и 11 самцов. Вождению их обучали ежедневно. За правильно выполненное задание они получали награды.

По словам исследователей, крысы не чувствовали себя напряженными, выполняя задачи. Это заметно отличает их от людей-водителей, но, отметили ученые, крысам не приходилось задумываться о выполнении правил уличного движения, передает New Scientist.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.10.19

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