Ученые Каролинского института заявили, что значительно продвинулись в решении проблемы лечения болезни Альцгеймера. Исследователи изучили поведение трансгенных мышей в специально оборудованной лаборатории. Эти грызуны отличаются от обычных сородичей высоким содержанием бета-амилоидов в мозге, которые провоцируют развитие заболевания.

Новые эксперименты на мышах сулят прорыв в лечении болезни Альцгеймера

По словам доктора медицинских наук Пера Нильсона, в ходе экспериментов ученые измеряли воспроизводящую память мышей, изучали механизмы потери памяти, а также искали методы улучшения показателей, чтобы определить новые методы лечения.

Мышей помещали в лабиринт и наблюдали за тем, как они в нем ориентируются, чтобы определить аномалии в поведении больных грызунов, которые в отличие о здоровых сородичей, выбирали небезопасные маршруты.

Пер Нильсон пояснил, что люди, больные Альцгеймером, как и мыши с этим недугом, теряют способность просчитывать риски, попадая в опасные ситуации, например, на дорогах, передает Euronews.

Отметим, что мыши и крысы весьма умные животные, способные к обучению, потом хорошо подходят для экспериментов, в которых от них требуется принимать решения. Еще одно подтверждение высоких когнитивных способностей этих мелких грызунов в конце прошлого года нашли нейробиологи из Университета Ричмонда.

Они сумели обучить крыс управлять специально созданным миниатюрным автомобилем. Стимулом для развития нового навыка стал поиск лакомств. Ученые воспользовались шасси с моторчиком от игрушечного автомобиля, водрузив на него кабину, сделанную из пластиковой бутылки, в которой располагались контакты для управления.

Нажимая лапками на ту или иную контактную полоску, крыса могла двигаться в выбранном ей направлении. Как писал «Новый День», по словам исследователей, крысы не чувствовали себя напряженными, выполняя задачи. Это заметно отличает их от людей-водителей, но, отметили ученые, крысам не приходилось задумываться о выполнении правил уличного движения.

Вашингтон,, Иван Гридин

Вашингтон,. Другие новости 15.01.20

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