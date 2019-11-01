Ученые выявили адаптацию клеток печени к диабету

Ученые выяснили, что при сахарном диабете некоторые клетки умеют адаптироваться к диабетическим изменениям. Результаты исследования опубликованы в журнале Сells.

Одними из первых при диабете страдают митохондрии – клеточные органеллы, отвечающие за кислородное дыхание клетки и выработку энергии. При гипергликемии (высоком уровне сахара в крови) нарушается ионный обмен, и в митохондриях начинает накапливаться Ca2+. Ионы кальция являются одним из ключевых регуляторов внутриклеточных процессов, однако чрезмерное их количество может привести к увеличению проницаемости внутренней мембраны митохондрий – открыванию митохондриальной поры, вызывающему смерть клетки.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики (ИТЭБ) РАН совместно с коллегами из Марийского государственного университета при поддержке РФФИ изучили процессы, связанные с нарушением регуляции Са2+ в митохондриях печени крыс, передает РИА «Новости».

Оказалось, что митохондрии грызунов, больных сахарным диабетом I типа, поглощают ионы кальция в 1,4 раза быстрее по сравнению с митохондриями контрольных животных. Ученые считают, что таким образом срабатывает механизм внутренней адаптации клеток к диабетическим изменениям.

«Результаты, полученные в этой работе, показывают, что при развитии сахарного диабета I типа у крыс происходят адаптационные изменения в клетках печени, связанные с функционированием митохондрий, и, в частности, с белковыми структурами, ответственными за регуляцию Са2+ гомеостаза. Связано это с изменением белкового состава Са2+ унипортера и со снижением в органеллах количества белков, входящих в состав митохондриальной поры», – отметил ведущий научный сотрудник лаборатории митохондриального транспорта ИТЭБ РАН, доктор биологических наук Константин Белослудцев.

Эти адаптационные изменения повышают устойчивость митохондрий печени к массовому разрушению, которое в противном случае привело бы к достаточно быстрой смерти клеток. Ученые выбрали для изучения клетки печени, так как печень является жизненно важным органом, ответственным за обезвреживание и удаление из организма чужеродных веществ. Авторы исследования отмечают, что другие ткани и органы могут реагировать на диабетический стресс по-другому. «Можно лишь предполагать, почему столь неожиданный результат проявляется на митохондриях и клетках печени», – заключает Белослудцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.19

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