Ученые нашли препарат для борьбы с никотиновой зависимостью

Ученые обнаружили вещество, которое помогает побороть никотиновую зависимость. Исследователи выяснили, что такими свойствами обладает пиоглитазон – вещество, используемое в препаратах от диабета второго типа, пишет Journal of Neuroscience.

У заядлых курильщиков попытки бросить курить, как правило, сопровождаются болезненной реакцией организма на отсутствие привычной дозы никотина. Симптомы этого состояния, называемого никотиновой абстиненцией. Она выражается в повышенном аппетите, тревожности, раздражительности и депрессии. Эти состояния порой столь неприятны, что люди вновь начинают курить.

Ученые из Италии, Швеции США под руководством Эси Доми из Линчёпингского университета (Швеция) обнаружили, что пиоглитазон устраняет негативные последствия никотиновой абстиненции у крыс и мышей. Действие данного препарата основано на селективном стимулировании рецепторов PPARγ, что изменяет транскрипцию инсулинчувствительных генов. В результате у пациента повышается чувствительность к инсулину в печени и тканях, снижается уровень глюкозы в крови.

При этом известно, что рецепторы PPARγ располагаются в областях мозга, которые отвечают за никотиновую и наркотическую зависимость. Во время клинических испытаний пиоглитазона отмечалось, что у принимающих его пациентов снижалась потребность в самостоятельном приеме алкоголя и наркотиков, а также улучшалось настроение.

Исследования на молекулярном уровне позволили выявить механизм работы пиоглитазона в клетках мозга. Под действием вещества увеличивалась экспрессия PPARγ в ГАМК-эргических клетках гиппокампа, передающих сигналы при помощи гамма-аминомасляной кислоты – важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы, а также в клетках миндалевидного тела.

Прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп мышей-самцов уменьшали проявление таких признаков никотиновой абстиненции, как тремор лап, общая дрожь и трясение головой. Введение пиоглитазона в миндалины мышей-самцов снимало состояние тревоги, связанное с отменой никотина.

Ученые считают, что их открытие позволит создать новые медикаментозные стратегии борьбы с курением. Учитывая то, что у курильщиков диабет второго типа развивается на 30 процентов чаще, чем у некурящих, пиоглитазон может рассматриваться в качестве комплексного средства, уменьшающего физические и эмоциональные страдания при отказе от курения и одновременно снижая резистентность к инсулину, передает РИА «Новости».

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 05.11.19

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