В России шизофрению начнут диагностировать по анализу крови

Российские исследователи разрабатывают способ диагностики шизофрении по содержанию в плазме крови особых маркеров, рассказал руководитель научной работы, профессор Сколковского института науки и технологий Филипп Хайтович.

Ученый пояснил, что в основе нового метода лежит комплексный анализ плазмы крови пациента, при котором учитывается содержание и количество химических соединений, которые сигнализируют о болезни. Авторы работы смогли определить такие маркеры, обнаружив связь между составом плазмы и характером метаболических изменений в мозге человека, сопровождающих развитие болезни.

«К таким результатам мы пришли, минимизировав «шум» при исследовании плазмы крови за счет анализа большого количества образцов и применения различных вычислительных процедур. Мы нашли порядка 50 соединений, которые в плазме крови совокупно дают точность определения шизофрении порядка 95-97%. То есть результат нашего лабораторного анализа совпадает с врачебным диагнозом, при этом метод демонстрирует стабильные результаты», – цитирует Хайтовича ТАСС.

Шизофрения относится к когнитивным расстройствам, которые, как считалось, невозможно диагностировать с помощью лабораторных исследований крови. Врачи ставят диагноз по симптомам, которые проявляются в поведении пациента. Подход ученых Сколтеха выявляет «следы» шизофрении даже у пациентов, которые прошли курс лечения и уже не принимают лекарства.

Развитие подходов, основанных на сопоставлении данных большого количества пациентов (big data), среди которых состав крови, возраст, образ жизни, наследственные заболеваний и других, может помочь появиться высокоточным методам прогнозирования рецидивов шизофрении. «Для того, чтобы накопить эти данные, нужны новые виды тестов – не только биохимических, но и тестов, основанных на электромагнитной активности мозга. Для заболеваний печени и почек анализы могут быть другими. Это позволит собирать важную для диагностики биологическую информацию, которую нельзя получить с помощью поведенческого анализа или фитнес-браслетов», – заключил Хайтович.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.19

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