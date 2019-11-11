Ученые открыли неожиданное свойство токсина рыбы фугу

Японские ученые открыли неожиданное свойство мощного нейропаралитического яда – тетродотоксина – который вырабатывается в организме рыбы фугу (Takifugu) и некоторыми другими существами. Оказалось, он обладает не только защитным, но и антистрессовым эффектом, сообщает Toxicon.

Фугу – один из самых известных деликатесов восточной кухни. Ядовитую рыбу готовят особым образом, удаляя насыщенные токсичными веществами части (например, печень и икру) и тщательно обрабатывая остальные. Чтобы сократить вылов рыбы в море японские компании стали выращивать фугу в искусственных условиях. Но результат оказался неожиданным. Выращенные в искусственных условиях рыбки отличались маленькими размерами, а содержание токсина было куда менее значительным, чем у диких собратьев.

Ученые пришли к выводу, что фугу не способны вырабатывать тетродотоксин самостоятельно. Возможно, они получают его от бактерий-симбиотов, которые водятся в естественной среде. В искусственных условиях они не вступают в контакт с природной микрофлорой, и это отражается на их развитии. В рамках эксперимента ученые добавили токсин к обычному рациону питания некоторых мальков. Такие особи вырастали в среднем на 6% длиннее и 24% массивнее остальных. Кроме того, они отличались более спокойным поведением.

Анализы показали, что у рыб, которые не получали токсинов, уровень гормонов стресса (кортизола и кортиколиберина) в мозге был повышен в четыре раза. Причину такой взаимосвязи авторы научной работы объяснить не смогли. Но отметили, что «неядовитые» рыбы более тревожны, чаще вступают в схватки с сородичами и склонны к рискованным поступкам.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 11.11.19

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