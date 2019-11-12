В России создали имплантаты, срастающиеся с костью

Российские ученые создали технологию получения новых биологически активных материалов. Изготовленные из них имплантаты по структуре и свойствам подобны натуральной кости и поддерживают ее рост в организме. Статья о совместном исследовании ученых Института химии Дальневосточного отделения РАН, Дальневосточного Федерального университета, Тихоокеанского государственного медицинского университета и Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова опубликована в журнале Progress in Natural Science: Materials International.

Они разработали технологию создания биоматериалов на основе керамики и синтетического силиката кальция. По отдельности оба ингредиента уже используются в разных сферах хирургии. Порошки синтетического силиката кальция применяют для устранения мелких челюстно-лицевых дефектов, при наращивании костной ткани и зубном протезировании. Керамика, способная выдерживать значительные нагрузки, применяется в более масштабных операциях, например, при замене целой кости или сустава.

«Обычный протез из силиката кальция, который будет инертен в организме, получить довольно просто. А для того чтобы сделать его биологически активным, надо применять специальные технологии», – рассказал руководителя проекта, заведующий лабораторией композиционных и керамических функциональных материалов Института химии ДО РАН Евгений Папынов.

Преимущество созданного синтетического материала, представляющего наноструктурированный силикат кальция (волластонит), в том, что он биологически активный и положительно влияет на метаболизм при введении в организм, и при этом обладает необходимой для имплантатов структурой и прочностью. А добавки наночастиц благородных металлов – золота и серебра – придают имплантатам антибактериальные и противовоспалительные свойства.

Для производства материала была разработана новая оригинальная технологию искрового плазменного спекания – синтеза керамики из полученных ранее порошков силиката кальция с разными биологически активными добавками. «Из сырья мы получаем биологически активный наноструктурированный порошок с заданным составом. И при необходимости превращаем его в плотную керамику нужного размера и профиля», – пояснил Евгений Папынов.

Полученные из новых материалов протезы ученые протестировали на мышах, и отметили их исключительно высокую биологическую совместимость. Их можно будет использовать для протезирования пациентов любого возраста. Ученые надеются, что их открытие в ближайшем будущем позволит наладить производство относительно дешевых отечественных биоматериалов для костной хирургии.

Как писал «Новый День», в конце июня Дальневосточный федеральный университет рассказал об открытии российских и японских ученых. Они обнаружили клетки, которые с большой вероятностью отвечают за процесс образования зубной ткани у человека и могут быть использованы для ее выращивания для пациентов.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории клеточной и молекулярной нейробиологии ШБМ ДВФУ Ивана Ревы, попытки использовать для выращивания зубов только стволовые клетки не увенчались успехом: на полученных образцах отсутствовала эмаль. «Клетки, идентифицированные нами, возможно, станут недостающим звеном, которое необходимо, чтобы выйти на принципиально новую ступень качественного стоматологического лечения. Имплантаты, полностью идентичные зубам человека, без сомнения, будут лучше, чем титановые, а срок их использования может быть более длительным», – сказал ученый.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 12.11.19

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