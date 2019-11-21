Создание российского аналога «Википедии» оценили в 2 млрд рублей

Разработка Большой российской энциклопедии (БРЭ), которую называют российским аналогом «Википедии», будет стоить около 2 млрд рублей. Об этом сообщил редактор научного издательства БРЭ Сергей Кравец.

Планируется, что создание онлайн-сервиса займет 33 месяца, передает «Интерфакс». Над проектом будут работать 270 человек, 150 из которых – штатные сотрудники издательства. «Наш портал рассчитан прежде всего на учащих, преподавателей, и учащихся – тех, кому по определению надо знать точно и в необходимом объеме», – подчеркнул Кравец.

Проект будет запущен весной 2022 года. Отмечается, что БРЭ будет содержать не только информационные материалы, но и исследовательскую часть, которая подразумевает полемику и дискуссии.

Ежегодно в онлайн-сервисе будут обновляться 20 тысяч энциклопедических понятий. На портале контент будет распределяться по областям знания: 21% пространства будет занимать электронная информация об истории и археологии, науки о человеке и обществе – 9%, науки о Земле – 8%.

За достоверность материалов ответственность будут нести как автор, так и редактор, а все тексты пройдут энциклопедический цикл, который заключается в проверке фактов, грамотной транслитерации имен и географических названий и прочее.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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