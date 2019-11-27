Российские ученые разработали метод быстрого поиска упавших метеоритов

Российские ученые разработали компьютерную программу, которая позволит быстро находить упавшие в различных частях планеты метеориты, что в свою очередь обеспечит научное сообщество более полными данными об объектах из космического пространства. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

В атмосферу Земли каждый год входят сотни тысяч мелких астероидов – метеороидов. Большинство из них сгорают в плотных слоях атмосферы или проходят сквозь нее, не ударившись о поверхность нашей планеты. Однако некоторые падают на земную поверхность, а в очень редких случаях могут привести к разрушениям, как, например, Тунгусский и Челябинский метеориты.

В связи с этим российские ученые озадачились вопросом предупреждения таких ситуаций. На сегодняшний день операции по определению траектории и расчет места возможного падения «космических странников» производятся вручную, что требует много времени. Знания о траектории и химическом составе метеорита очень важны для всевозможных исследований.по изучению не только Солнечной системы, но и Вселенной. Сем дольше метеорит лежит на Земле, тем больше окисляется, что осложняет проведение изотопного анализа.

Компьютерная программа, разработанная специалистами из России и Австралии, обрабатывает большие объемы данных эффективнее, быстрее, дешевле, а результаты расчетов избавлены от ошибок человеческого фактора. Как передает ТАСС, ученые опробовали метод на 278 крупных объектах, которые зарегистрировала в течение нескольких лет австралийская наблюдательная сеть Desert Fireball Network. Он оказался достаточно точным.

В пресс-службе добавили, что компьютерная программа появится в свободном доступе даже для любительской охоты за метеоритами.

Москва, Павел Зубков

Москва. Другие новости 27.11.19

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