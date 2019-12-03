Ученые сделали удивительное открытие о мимике кошек

Лишь немногие люди способны определить эмоции кошек по мимике, но этот навык можно освоить, выяснили канадские ученые из Гуэлфского университета. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Animal Welfare.

Участниками онлайн-исследования стали 6329 добровольцев из 85 стран. Большинство из них – владельцы кошек. Их просили смотреть видеоролики с участием кошек, а затем заполнять анкеты с вопросами о настроении запечатленных животных.

Видеоролики показывали жизненные моменты 40 кошек. Хвостатые оказывались во всевозможных жизненных ситуациях, например, когда их угощали и ласкали, во время болезни и плохого самочувствия, в ситуациях принятия решений (отступить или сражаться) и других.

Нарезка видео была сделана таким образом, чтобы наблюдатель не смог сориентироваться в ситуации за счет каких-либо подсказок – в кадре присутствовала только морда кошки. Кроме того, исследователи не стали включать в видеоряд кадры, на которых эмоциональное состояние кошек очевидно: мурлыкающий в неге кот или шипящая от страха кошка со вздыбленным хвостом и отведенными назад ушами.

Изначально ученым казалось, что гипотеза о «непостижимости» кошек нашла свое подтверждение, так как большинство участников исследования не сумели верно определить настроение животных, так как полученные ответы укладывались в пределы статистического угадывания.

Однако нашлись и те, кто с высокой точностью определял переживаемые кошками эмоции. Таких людей среди участников теста оказалось 13%. Им удалось с высокой точностью обнаруживать малейшие изменения в мимике кошек и определять их настроение. Выяснилось, что женщам удается это делать чуть лучше, чем мужчинам, а молодежи – лучше, чем людям старшего поколения. Почти безошибочно определяли эмоции хвостатых ветеринары, а также профессиональные заводчики кошек.

По словам одной из авторов исследования Джорджии Мейсон, по мимике кошки действительно можно узнавать ее эмоции и этому навыку можно обучиться. Она также допустила, что ветеринарами становятся именно те, кто изначально хорошо считывал эмоциональное состояние животных.

Ученые полагают, что причина разного отношения людей к кошкам и собакам кроется как раз в недостаточно хорошо развитых навыках прочтения мимики кошек. Из-за этого люди плохо понимают кошек, которые нередко кажутся им слишком независимыми или отстраненными. Угадать эмоции собаки значительно проще, потому они чаще становятся членами семьи, а кошки нередко отводится роль животного, которое живет рядом.

Исследователи верят, что их работа поможет изменить отношение к кошкам. На следующем этапе ученые намерены формализовать кошачью мимику, описав проявление каждой эмоции на морде, передает РИА «Новости».

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 02.12.19

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