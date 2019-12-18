«Таинственное брожение»: северный магнитный полюс ускорил движение в Сибирь

Северный магнитный полюс Земли по «таинственным» причинам активизировал движение в сторону Сибири и уже пересек нулевой меридиан. Об этом пишет научное издание Science Alert.

Ученые обращают внимание, что магнитный северный полюс постепенно смешается из-за колебаний потока расплавленного железа в ядре Земли. По данным Национального центра экологической информации (NCEI) NOAA, с 1831 году северный магнитный полюс сдвинулся примерно на 2250 км. Однако, как отметил специалист Британской геологической службы Кьяран Бегган, в последнее три десятилетия движение значительно усилилось. «Движение с 1990-х годов происходит намного быстрее, чем когда-либо, по крайней мере в течение четырех столетий», – уточнил он.

По оценке ученых, средняя скорость «блуждания» магнитного северного полюса составляет до 55 километров в год. Самые последние данные предполагают, что его движение в направлении России могло замедляться примерно до 40 километров в год, но по сравнению с теоретическими измерениями, эта скорость является рекордной.

Эксперты обратили внимание, что в начале декабря этого года «таинственное» движение уже заставило ученых досрочно обновить Всемирную магнитную модель (WMM), которая играет важную роль в навигационных системах всех стран – используется для навигационных приложений, в том числе GPS, военных систем ориентирования, движения судов. В норме модель обновляют каждые пять лет.

Проблема заключается в том, что научное сообщество очень мало знает об изменении в ядре Земли, которое влечет за собой движение магнитного полюса.

Напомним, северный магнитный полюс – точка на поверхности Земли, обозначающая магнитный север (направление на север, которое указывает компас).

Южный магнитный полюс тоже движется, но гораздо медленнее. Существует распространенная научная теория, согласно которой полюса могут поменяться местами. В результате Земля окажется беззащитной перед солнечной радиацией, и это может стать причиной массового вымирания всего живого.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.12.19

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