Ученые выяснили механизмы распространения птичьего гриппа на планете

Ученым удалось выяснить как именно распространяется вирус птичьего гриппа. Для этого им пришлось провести десятилетнее наблюдение, а данные обработать при помощи компьютерных алгоритмов.

В итоге они получили схему «родословной» возбудителей птичьего гриппа, которая содержит место их происхождения и показывает взаимоотношения между ними и связь между местами обитания и путями миграции пернатых. Примечательно, что на территории Сибири были обнаружены штаммы североамериканского происхождения.

Отмечается, что полученные данные окажут существенную помощь при ежегодном эпидемиологическом надзоре, а также позволят в дальнейшем сделать глубокие выводы об экологической и эволюционной динамике распространения птичьего гриппа. Эксперты отмечают, что данное фундаментальное исследование имеет неоценимое прикладное значение для здравоохранения, ветеринарии, охраны природы и биологической безопасности. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и опубликована в журнале Microorganisms.

Ученые выделили 69 штаммов вируса птичьего гриппа, 6 из которых оказались новыми для Северной Евразии. Обнаруженный в Сибири подтип вируса H12 оказался весьма редок, а потому плохо изучен. Исследователи исправили это. Они сумели оценить потенциальный риск штаммов вируса для человека с помощью компьютерных алгоритмов.

«В ближайшие годы мы планируем активизировать регулярный мониторинг опасных вирусов у диких и домашних птиц в тесном сотрудничестве с партнерами из Японии, Китая, Кореи и Монголии», рассказал руководитель международного проекта Кирилл Шаршов, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологии вирусов Научно-исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск).

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 26.12.19

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