Космонавты получают дозу радиации, сравнимую с ликвидатором аварии на АЭС

За один год, проведенный на Международной космической станции (МКС), космонавты получают дозу радиации, аналогичную ликвидатору аварии на атомной электростанции. Об этом сообщил заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

По его словам, человек на Земле получает дозу 1 миллизиверт в год. Космонавт на МКС – 220 миллизивертов. «По наземным нормативам доза у работников АЭС составляет 20 миллизивертов в год, а у ликвидаторов аварий на АЭС – 200 миллизивертов. Грубо говоря, космонавт, вернувшись из годового полета на МКС, получает дозу, как ликвидатор», – цитирует ученого РИА «Новости».

Наибольшее облучение фиксируется при сильнейших солнечных вспышках, которые происходят с регулярностью раз в 11 лет. В это время доза радиации, полученная космонавтами, вырастает в 10 раз. Интенсивность вспышек длится чуть больше суток. «Допустим, космонавт летает полгода и происходит такая вспышка, то есть за полет он получит дозу, эквивалентную не 180, а 190 дням», – пояснил Шуршаков.

Впрочем, вопрос об экстренной эвакуации космонавтов никогда не ставился. Обычно тех, кто находится на МКС, просят перенести спальные места из кают на центральный пост, так как это место наиболее защищено от радиации – доза там в 3 раза меньше.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.12.19

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