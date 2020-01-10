Россияне могут увидеть первое в 2020 году лунное затмение

В ночь на 11 января жители России увидят масштабное лунное затмение. Об этом сообщается на сайте Московского планетария. Астрономическое явление будут наблюдать жители Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, а также в Арктике.

Спутник Земли почти полностью погрузится в земную полутень 10 января в 22:10 по московскому времени. Продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты. Увидеть это явление можно будет на всей территории России, утверждают астрономы.

Во время затмения Луна будет находиться в созвездии Близнецы и пройдет сквозь северную часть земной полутени. Это можно будет заметить невооруженным глазом при ясной, безоблачной погоде. Нет необходимости уезжать от городских огней, затмение удастся разглядеть даже в условиях мегаполиса.

В планетарии советуют делать фото, так как в этом случае сильнее будет заметен эффект потемнения южной части лунного диска.

В течение 2020 года Луна будет четыре раза заходить в земную полутень.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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