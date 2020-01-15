Ученые выяснили, что в бородатых мужчинах привлекает и отталкивает женщин

Женщины чаще отдают предпочтение бородатым мужчинам, так как эта деталь делает их более мужественными и социально доминирующими. В то же время, бороды – признак худшей гигиены, потому те женщины, которым импонируют чисто выбритые мужчины, по эволюционным причинам на подсознательном уровне опасаются передачи вшей или блох. У таких женщин также наблюдается наиболее выраженный страх перед другими паразитами, пишет журнал Royal Society Open Science.

В исследовании приняли участие около тысячи жительниц США. Их спрашивали об отношении к растительности на лице возможных будущих долговременных партнеров. Большинство респонденток отдали предпочтение бородатым мужчинам с выраженной челюстью и широкими скулами. В опросе участвовали женщины в возрасте от 18 до 70 лет. Им демонстрировали 30 снимков трёх разных мужчин. Каждый из них был представлен в 10 образах. Мужчины представали как чисто выбритыми, так и отпустившими густую бороду. Кроме того, при помощи ретуши им предавали феминные или маскулинные черты.

Модный мужской тренд на ношение бороды ранее заинтересовал медиков. Оказалось, что борода – идеальная среда для размножения бактерий. В ходе исследования в бородах добровольцев ученые обнаружили бактерии, которые обычно находят в кале. В целом бородатые мужчины, как показывали ранее проведенные исследования, распространяют больше бактерий, чем гладко выбритые. Это потенциально небезопасно для пациентов, ведь даже маски, используемые врачами, не спасают от передачи бактерий больным.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.01.20

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