Астрономы обнаружили планетную систему у Проксимы Центавры

Астрономы обнаружили свидетельства наличия планетной системы вокруг ближайшей к Солнечной системе звезды – Проксима Центавра. Она находится на удалении всего лишь 4,2 световых года от Земли. В 2016 году ученые заявили, что вокруг этой звезды вращается потенциально обитаемая планета Проксима B. Теперь же астрономы уловили сигнал, свидетельствующий о том, что на орбите Проксима Центавра имеется вторая планета, значительно большего размера.

Данные были получены при помощи большого миллиметрового/субмиллиметрового телескопа Atacama в Чили. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Science Advances, обработали данные телескопа, полученные в течение 17 лет, что позволило им сделать вывод о наличии второй планеты. При расчетах они использовали метод, основанный на эффекте Доплера и гравитации. Длина световой волны изменяется в зависимости от того, приближается объект или отдаляется, смещаясь к красной или синей части видимого спектра.

Звезды не остаются полностью неподвижными, когда вокруг них вращаются планеты. Под действием гравитации они начинают колебаться, что можно отследить. Отслеживание сдвигов и смещение спектра позволяет астрономам отыскивать планеты. Исследователи не исключают, что сигнал мог быть вызван магнитным полем звезды, но он наблюдался на протяжении 1900 дней, что свидетельствует в пользу наличия планеты.

«Проксима Центавра обладает планетной системой, которая намного сложнее, чем мы думали, и мы не знаем, сколько еще открытий нас ждет», – отметил автор исследования сотрудник Университета Крита Фабио Дель Сордо.

Ученые полагают, что вторая планета на орбите Проксимы Центавры, вероятно, является сверхземлей с массой больше земной, но меньше Урана и Нептуна. Исследователи подсчитали, что полный оборот вокруг звезды она совершает за 5,2 земных года. Первая планета – Проксима B, в шесть раз меньше своей «сестры» и в 30 раз ближе к звезде. Она в 1,3 раза больше Земли и делает полный оборот вокруг своей звезды за 11,2 земных дня. Она находится на удалении от Проксимы Центавры всего 5% расстояния между Землей и Солнцем. Это даже меньше, чем расстояние между Меркурием и Солнцем. Но поскольку звезда Проксимы B намного холоднее и слабее нашего Солнца, температура на поверхности планеты позволяет воде находиться в жидком состоянии.

Впрочем, маловероятно, что Проксима B обитаема – из-за столь близкого расположения к звезде эта планета подвержена жесткому ультрафиолетовому и рентгеновскому излучению, которое в 100 раз интенсивнее, чем на Земле. По этой причине атмосфера планеты наверняка потеряла ключевые для жизни элементы, такие как водород, кислород и азот.

Только что открытая планета находится далеко от своей звезды и, если на ее поверхности есть вода, она однозначно находится в твердом состоянии. Ученые отмечают, что изучение этой планеты позволит понять, как планеты с низкой массой формируются вокруг звезд с малой массой. Эта планета переворачивает типичную теорию образования сверхземных планет с ног на голову.

Дель Сордо пояснил, что образование сверхземли на значительном удалении от своей звезды бросает вызов существующим моделям формирования планетных систем, так как указывает на то, что протопланетный диск был намного теплее, чем обычно думают. Этот вопрос достоин более глубокого изучения, отмечают исследователи.

Москва, Иван Гридин

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