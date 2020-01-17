Американский школьник обнаружил необычную планету, схожую с Татуином из кинематографической саги «Звездные войны». Открытие 17-летний Вулф Цукер сделал на третий день двухмесячной стажировки в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА. Объект стал 13-й по счету описанной планетой, вращающейся вокруг двойной звезды. Планета расположена на удалении в 1300 световых лет от Земли.

Американский школьник открыл планету – аналог Татуина

Вулф изучал полученные новейшим космическим телескопом TESS данные, когда его внимание привлекло нечто необычное, передает ВВС. Ему дали задание искать изменение яркости звезд, что могло бы свидетельствовать о прохождении объектов на их фоне. Уже на третий день он рассказал куратору о том, что на разных снимках яркость двойной звезды отличается. Вместе с наставником они изучили другие снимки, на которых также были заметны перепады в интенсивности света.

Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь к изучению вопроса других ученых. В итоге проверка показала, что планета почти в 6,9 раза больше Земли. Ее назвали TOI 1338 b. Оказалось, что у данной планеты кратная орбита, что означает, что она вращается вокруг двух звезд. Поклонники «Звездных войн» знают, что родной планетой одного из центральных героев саги – Люка Скайуокера – был Татуин, который вращался вокруг двойной звезды. «Это очень похоже на Татуин, по крайней мере, в том, как звезды будут появляться на небе. На планете также должен быть двойной закат», пояснил Вульф Цукер.

По всей видимости, открытая тинейджером планета непригодна для жизни, так как расположена на малом удалении от своих солнц, а потому сильно нагревается.

Вульф Цукер рассказал, что хочет продолжить исследование космоса, поступив в университет, где будет изучать физику и астрофизику. «Карьера в области космических исследований кажется мне привлекательной», – сказал он, добавив, что не знает подробностей об условиях приема на работу в НАСА.

Вашингтон, Иван Гридин

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