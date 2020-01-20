Томские ученые нашли мощный противовирусный эффект у кустарника для озеленения городов

Томские учёные выяснили, что экстракт кустарника Спирея, который широко используется при озеленении городов, обладает куда более сильным противовирусным эффектом, чем препараты на основе осельтамивира, сообщает Naked Science.

По словам старшего научного сотрудника лаборатории Томского государственного университета (ТГУ) Веры Костиковой, экстракт получают из надземных частей Спиреи зверобоелистной (Spiraea hypericifolia). По мнению ученых, такое действие объясняется высоким содержанием флавоноидов, сапонинов и кумаринов.

Стоит отметить, что исследование получило грант президента РФ. Открытие весьма актуально, так как подавляющее большинство противовирусных препаратов на российском рынке импортного производства. Теперь перед учеными стоит задача выяснить, зависит ли химический состав растения от места произрастания, времени сбора и стадии развития.

Параллельно ученые ТГУ изучают родственное Спирее растение Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), обладающий сильной противоопухолевой активностью в отношении рака молочной железы, толстой кишки и головного мозга.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 18.01.20

Ученые нашли новые доказательства о причинах вымирания динозавров. / Американский школьник открыл планету – аналог Татуина. / Ученые нашли в Мексиканском заливе новый вид червя, который питается аллигаторами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»