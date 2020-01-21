Внутри МКС обнаружили грибок и бактерии

Ученые обследовали внутренние поверхности Международной космической станции (МКС) с помощью новой технологии и обнаружили бактерии и грибки. Об этом говорится в докладе специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП).

Эксперты провели 12 измерительных сессий, используя прибор «Электронный нос». Аппарат позволяет улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции, передает ТАСС.

По словам специалистов, такой прибор будет необходим при выполнении будущих межпланетных экспедиций, когда особенно важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.

«Прибор достоверно показал наличие или отсутствие микрофлоры на образцах материалов и поверхностях интерьера МКС, а в случае присутствия на них видов микроорганизмов, входящих в его базу данных, правильно определил их таксономическую принадлежность», – отмечается в докладе. Таким образом, анализ можно проводить без отправки образцов на Землю.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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