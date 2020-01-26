Ученый предрек России бесснежные зимы и небывалые бури

В России велика вероятность сокращения числа осадков зимой, считает японский. «Для районов высоких широт, таких как Россия, тенденция повышения температуры особенно ярко выражена», – рассказал РИА «Новости» доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.

Выводы ученого подкреплены расчетами, выполненными на суперкомпьютере. «Мало снега будет не только в этом году, но и в дальнейшем. Причина того, что снега становится меньше – потепление климата. Чем выше температура, тем меньше снега: снег превращается в дождь, который значительно быстрее испаряется, в отличие от снега», – констатировал доцент.

По данным портала Weather News, к середине января в Японии не работала треть из 400 лыжных курортов – они так и не смогли открыться. В традиционно снежных районах – Хоккайдо, Ниигате, Ямагате – из-за отсутствия снега возникла сильная обеспокоенность. Убытки несут горнолыжные курорты, но существует большая угроза для сельского хозяйства, так как из-за отсутствия снега почва промерзает на большую глубину, что может погубить растения.

Ученый также предупредил и о другой опасности – небывалые осадки в районах, где снегопады бывают лишь умеренными. Согласно его расчетам, общее количество снега сократится в одних районах, но в других опасность снежных бурь и катаклизмов возрастет многократно.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 27.01.20

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