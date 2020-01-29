Ученые обнаружили свободно живущие дышащие митохондрии человека

В плазме крови удалось обнаружить неповрежденные молекулы митохондриальной ДНК в частицах размером с целые митохондрии. Открытие принадлежит французским биологам, чье исследование опубликовано в FASEB Journal. Ученые считают, что эти интактные митохондрии, способны к реакциям кислородного этапа клеточного дыхания.

ДНК у эукариот в норме находится внутри клеток и окружена мембраной. Если эта молекула находится в цитоплазме или в межклеточном пространстве, это, зачастую свидетельствует о вирусной инфекции или о разрушении ряда клеток, а также о возможном наличии онкологического заболевания.

Ученые решили пристально изучить вопрос. Авторы предполагают, что органеллы могут служить как средство коммуникации между клетками. Возможно, их наличие активирует процессы воспаления, но это не объясняет обилие свободных митохондрий в крови здоровых людей, передает N+1

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 30.01.20

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