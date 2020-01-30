В обеззараженной питьевой воде ученые нашли канцерогены

Обеззараживание воды хлорноватистой кислотой и ее солями, что является наиболее распространенным способом, может быть небезопасным из-за образования токсичных веществ, заявили ученые из США и Швейцарии. До сих пор об этом было неизвестно. Результаты проделанной работы опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.

«Этот популярный во всем мире процесс уничтожения потенциально смертельных бактерий и вирусов может привести к непредвиденным последствиям. Открытие этих ранее неизвестных, высокотоксичных побочных продуктов ставит вопрос о разработке более безопасных методов дезинфекции», – подчеркнул ведущий автор статьи, доцент кафедры гигиены окружающей среды и инженерного дела в Университете Джонса Хопкинса Карстен Прасс.

Ученые применили используемый в токсикологии метод выявления опасных соединений. Они добавили N-α-ацетиллизин, чтобы обнаружить реактивные электрофилы. Предыдущие исследования показали, что многие из таких частиц несут вред для живых организмов из-за их высокой реакционной способности.

Оказалось, что вода, обеззараженная хлорноватистой кислотой, содержит в себе канцерогенные вещества. Ученые отмечают, что полученные результаты поднимают вопрос о необходимости поиска альтернативных методов обеззараживания питьевой воды, например, с использование, ультрафиолетового излучения или ультрафильтрации.

Москва, Иван Гридин

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