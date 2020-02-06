Ученые открыли галактику-монстра размером в 300 млрд Солнц

Астрономы обнаружили сверхмассивную галактику, которая образовалась около 12 млрд лет назад, а спустя всего 2 млрд лет умерла. По словам ученых, это открытие может привести к пересмотру космологических моделей ранней Вселенной.

Галактику XMM-2599 обнаружили с помощью инфракрасного спектрографа в горной обсерватории Кека на Гавайях, сообщает Astrophysical Journal. Изучением полученных данных занимались специалисты США, Германии, Италии, Нидерландов и Чили. Из-за огромной массы галактику причислили к категории «монстров».

С момента, когда XMM-2599 только зародилась, и до того, как она разрослась до максимальных размеров, прошло около 1 млрд лет. За это время галактика сформировала столько звезд, что ее масса составляла 300 млрд масс Солнца. При этом темп образования новых звезд астрономы назвали «бешеным».

По непонятной причине XMM-2599 очень быстро прекратила звездообразование. Хотя в ту эпоху лишь очень немногие галактики перестали формировать звезды, и среди них нет такой же массивной, как XMM-2599. Галактика-монстр просто перестала получать энергию.

Ученые предполагают, что причиной смерти XMM-2599 стало воздействие некой черной дыры. Однако выяснить дальнейший эволюционный путь сверхмассивной галактики не представляется возможным, так как астрономы смогли «поймать» ее в неактивной фазе.

В любом случае само существование такой огромной галактики может привести к пересмотру математических моделей образования звезд в галактиках времен ранней истории Вселенной. Если же XMM-2599 будет сохранять свою массу, то со временем она способна притянуть близкие звездообразующие галактики и стать одним из ярчайших скоплений звезд в известной человеку Вселенной.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 07.02.20

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