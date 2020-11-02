Ученые получили вещество из окрестностей черной дыры

Международная группа ученых впервые получила плазму, которая по своим свойствам схожа с той, что окружает черную дыру. Об этом сообщил журнал Physical Review E.

В исследовании приняли участие специалисты из Университета Осаки (Япония), Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Россия) и Университета Бордо (Франция), передает РИА «Новости». Авторы научной работы утверждают, что им удалось получить в лаборатории вещество, идентичное материи аккреционного диска черной дыры.

«Уникальность нашего эксперимента в том, что параметры полученной плазмы не нужно масштабировать, они соответствуют действительным параметрам плазмы в окрестности черной дыры тесных двойных систем типа Лебедь Х-1», – прокомментировал доцент Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Филипп Корнеев.

По словам ученого, результаты работы могут быть использованы в дальнейших исследованиях. Новый метод создания сверхсильных магнитных полей также позволит в перспективе усовершенствовать технику для создания направленных пучков частиц, сделав ее более точной и мощной. Подобные устройства широко применяются в экспериментальной науке, медицине, системах безопасности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.10.20

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