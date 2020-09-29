Астрономы обнаружили в другой галактике «Татуин»

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету на расстоянии в 37 млн световых лет от Земли. Она расположена в другой галактике, сообщает Express. Открытие удивительно тем, что ученым впервые в истории удалось обнаружить подобную планету в другой галактике. Об этом сообщает Express.

Открытие принадлежит группе астрономов из США и Китая. Планета получила название M51-ULS-1b. Она расположена в галактике Водоворот, в созвездии Большая Медведица. По предварительным оценкам, размеры планеты чуть меньше Сатурна. Что примечательно, она находится в двойной звездной системе, а ее «партнером» является черная дыра или нейтронная звезда.

Стоит отметить, что планета имеет сходство с Татуином. Поклонники «Звездных войн» знают, что родной планетой одного из центральных героев саги – Люка Скайуокера – был Татуин, который вращался вокруг двойной звезды.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 30.09.20

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