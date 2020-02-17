Японские ученые нашли загадочный объект в центре Млечного пути

Японские ученые обнаружили в центре Млечного пути необычные движение газовых облаков. Как пишет Science Alert, это может быть черная дыра промежуточного класса, существование которых вызывает споры в научном сообществе.

Как пояснили астрофизики Национальной астрономической обсерватории Японии, было изучено газовое облако HCN-0.085-0.094, которое состоит из трех частей. Один из трех сгустков имеет кольцеобразную структуру с очень крутым градиентом скорости. Эта кинематическая структура предполагает орбиту вокруг точечного объекта с массой около 100 тысяч солнечных масс. Отсутствие звездных аналогов указывает на то, что точечный объект может быть неподвижной черной дырой.

Речь идет о черной дыре, относящейся к промежуточному классу. По словам исследователей, обнаруженный объект – уже пятый по счету кандидат в черные дыры средней массы, расположенный в центре галактики.

В настоящий момент научное сообщество признало существование небольших черных дыр с массой менее 100 масс Солнца и сверхмассивных черных дыр, размер которых составляет более 100 тысяч солнечных масс.

Существование промежуточного класса черных дыр средней массы – от 1000 до 100 тысяч солнечных масс ставится под сомнение многими исследователями, так как ни одного достоверного свидетельства пока не получено.

Токио, Мария Вяткина

Токио. Другие новости 18.02.20

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