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Пятница, 6 августа 2021, 23:58 мск

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В Млечном Пути обнаружили загадочное скопление газа

Китайские астрономы обнаружили в нашей галактике нить газа, которую ранее не замечали, несмотря на ее огромные размеры. Открытие было описано в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.

Специалисты Нанкинского университета Китая обнаружили длинную нить газа. Она настолько большая, что астрономы не уверены, является ли она частью галактического спирального рукава.

По предположению ученых, это самая большая нить газа в Млечном Пути, обнаруженная на сегодняшний день.

Астрономам еще предстоит изучить структуру с помощью различных методов, чтобы выяснить ее влияние на галактику.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.08.21

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