Британские ученые зафиксировали на Млечном пути необычный объект

Британские ученые обнаружили аномальный небесный объект, который мчится по Млечному пути. Об этом пишет научный портал EurekAlert!

Внимание асторофизиков привлек белый карлик SDSS J1240+6710, обнаруженный в 2015 году. Он перемещается со скоростью 900 тысяч километров в час, а также обладает достаточно небольшой массой для объектов своего класса – всего 40 процентами массы Солнца.

Астрономы отметили, что у небесного тела крайне специфический состав атмосферы для его спектрального класса – он не содержит ни водорода, ни гелия и состоит из необычной смеси кислорода и неона. По их оценкам, все это указывает, что небесное тело ранее находилось в составе двойной системы.

Как считают исследователи, звезда резко сбросила значительную часть своего вещества и нарушила свою орбиту в двойной системе. В результате ее и ее звезду-компаньона отбросило друг от друга в противоположном направлении.

Один из руководителей исследования профессор Борис Гаенсик подчеркнул, что научное сообщество столкнулось с уникальный ситуацией. «Звезда обладает всеми ключевыми характеристиками белого карлика, но с очень высокой скоростью и необычным составом. Все это говорит о том, что она была частью двойной системы и подверглась термоядерному воспламенению. Это была сверхновая, но такого типа, которого мы раньше не видели», – подчеркнул Гаенсик.

Напомним, после того как красные гиганты теряют свои внешние слои, охлаждаясь в течение миллиардов лет, они превращаются в белых карликов. У большинства небесных тех есть атмосфера, состоящая почти полностью из водорода или гелия.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 16.07.20

Ученые предсказали сокращение мирового населения. / Ученые назвали число мыслей, пролетающих в голове каждый день. / Ученые обнаружили радиацию от «Фукусима-1» на территории всей Японии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»