Миллиарды лет назад Млечный Путь «пожирал» своих соседей

Немецкие астрономы изучили состав Млечного Пути и обнаружили некоторые аномалии, которые указывают на то, что галактика поглощала соседние скопления звезд. Исследование на эту тему опубликовал журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Группа ученых под руководством Дидерика Крюйссена из Гейдельбергского университета в Германии составила «генеалогическое древо» Млечного Пути. Астрономы провели масштабное исследование шаровых скоплений нашей галактики и обнаружили, что некоторые из них имеют общее происхождение.

По версии исследователей, Млечный Путь на протяжении 10 млрд лет сталкивался как минимум с пятью скоплениями звезд, их части вошли в состав галактики. Это удалось определить по возрасту, особенностям орбит и содержанию металлов.

«Четыре типа шаровых скоплений звезд произошли в результате слияния Млечного Пути с галактиками Гайя-Энцелад, Секвойя, Стрелец и Хелми. А вот пятая группа указывает на слияние с ранее неизвестной галактикой Кракен», – отметил Крюйссен.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 20.11.20

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