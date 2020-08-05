Исчезновение времени и гравитации: ученые описали смерть Вселенной

Космолог Кэти Мак из Университета штата Северная Каролина описала три вероятных сценария смерти Вселенной. По мнению теоретика, это может произойти через десятки миллиардов лет, а может и в любой миг.

Первый вариант – тепловая смерть. Согласно этому сценарию, Вселенная продолжит расширяться, пока галактики и звезды не распадутся на атомы, затем разделятся и они и наступит момент максимальной энтропии. Время потеряет направленность и перестанет иметь значение.

Во втором сценарии разрывается ткань самого пространства-времени, гравитация перестает действовать на объекты. Изменятся орбиты планет, отдаляясь от звезд, а сами объекты без силы гравитации начнут разваливаться на части. Небо на Земле начнет темнеть по мере того, как с него будут исчезать звезды. Млечный путь постепенно растворится в темноте.

И, наконец, третий вариант предполагает распад вакуума. Это будет представлять собой растущий квантовый пузырь, который со скоростью света уничтожает все на своем пути.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.08.20

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