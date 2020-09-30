Астрофизики впервые точно измерили количество материи во Вселенной

Группа астрофизиков установила наиболее точные из когда-либо полученных данные о количестве материи во Вселенной. Данные об итогах исследования опубликованы в научном журнале The Astrophysical Journal. Исследователи отмечают, что материя составляет 31,5% (+/– 1,3%) от общего количества вещества и энергии, составляющих Вселенную. Остальные 68,5% – это темная материя, таинственная сила, ответственная за расширение Вселенной. О ее существовании было заявлено в 1990-х годах, однако подтвердить ее существование экспериментально пока не удалось.

Другими словами, общее количество материи в наблюдаемой Вселенной в 66 септиллионов (66000 миллиардов миллиардов) раз больше массы Солнца, сообщил AFP ведущий автор исследования астрофизик из Калифорнийского университета в Риверсайде Мохамед Абдулла. 80% этой материи называется темной материей, природа которой остается загадкой, но одна из гипотез состоит в том, что она состоит из субатомных частиц. Новое измерение близко к оценкам, сделанным другими группами астрофизиков с помощью иных космологических методов.

Команда исследователей использовала технику 90-летней давности, которая заключается в наблюдении орбит галактик внутри скоплений галактик (эти скопления могут содержать сотни или тысячи галактик). Можно вычислить гравитационную силу каждого кластера, что позволяет определить их массу.

Соавтор исследования профессор Джиллиан Уилсон пояснил, что данный метод был изобретен в 1930-х годах швейцарским астрономом Фрицем Цвикки. Он заметил, что гравитационная масса галактик в скоплении Кома недостаточна, чтобы удерживать их вместе, и тогда он предположил присутствие невидимой материи. Команда Калифорнийского университета улучшила технику Фрица Цвикки и разработала инструмент под названием GalWeight, чтобы лучше классифицировать, какие галактики относятся к тому или иному кластеру.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.09.20

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