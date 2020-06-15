В Млечном Пути могут существовать десятки инопланетных цивилизаций

Астрономы высчитали, что в галактике Млечный Путь может находиться до 36 внеземных цивилизаций. Однако связь с разумными инопланетянами невозможна из-за их удаленности. Об этом сообщает Astrophysical Journal.

Ученые из Ноттингэмского университета взяли за основу так называемый принцип Коперника, который гласит, что Земля не уникальна, и должны быть планеты с аналогичными условиями. Значит можно предположить, что на других планетах жизнь развивается так же, как и земная.

Для формирования разумной жизни требуется около 4,5 млрд лет. Кроме того, похожие на земные условия наблюдаются недалеко от богатых металлами звезд типа Солнца, считают исследователи.

Активными разумными цивилизациями эксперты называют те, которые научились посылать сигналы в космос. Так время существования активной разумной цивилизации на Земле составляет примерно 100 лет. Если другие цивилизации существуют столько же, то в Млечном Пути их может быть около 36.

Ученые отмечают, что при текущем развитии технологий связь с инопланетянами практически невозможна, поскольку они находятся минимум в 17 тысячах световых лет от Земли.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 16.06.20

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