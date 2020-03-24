Млечный Путь оказался значительно больше, чем считалось ранее

Астрофизики вычислили, что Галактика Млечный Путь, частью которой является Солнечная система, значительно крупнее, чем ученые считали до сих пор. Об этом сообщается в исследовании британских астрономов, опубликованном в библиотеке препринтов arXiv.org.

По словам Элис Дизон из Даремского университета, самая яркая часть Млечного Пути – спиральный диск – простирается на 120 тысяч световых лет. Однако у Галактики есть и темная часть, которая примерно в пятнадцать раз шире.

«Моделирование подтвердило, что у огромных галактик вроде Млечного Пути есть специфические особенности, по которым можно установить их диаметр. Например, скорость галактик-сателлитов, которые вращаются вокруг больших галактик, стремительно снижается сразу за границей темной части», – поясняет Дизон.

В результате астрофизикам удалось вычислить, что диаметр Млечного Пути составляет 1,9 млн световых лет. Полученные данные являются первым измерением внешних размеров нашей Галактики и в последующем будут уточняться. Впрочем, и эта информация может быть использована во многих теориях в качестве граничных параметров.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 24.03.20

Ученые обнаружили прародителя всех современных животных. / «Метро эпохи неолита» в США исследовали археологи. / «Учителя в опасности!» Профсоюз потребовал срочно перевести педагогов на удаленку. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»