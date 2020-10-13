Астроном обнаружил уникальную двойную звезду с облаком из пыли

Астроному из Сиднейского университета Ино Хань удалось обнаружить очень редкую и очень необычную двойную звездную систему со спиральным пылевым диском. Об открытии пишет «Популярная Механика».

Только одна из ста миллионов звездных систем относится к типу Вольфа-Райе. Но обнаруженная двойная звезда выделяется даже на фоне других подобных объектов, благодаря необычному спирально закрученному диску, состоящему из пыли.

«Звезды типа Вольфа-Райе – это очень горячие и яркие светила, которые неминуемо коллапсируют, взрываясь сверхновыми или превращаясь в черные дыры. Бинарные системы встречаются среди них очень редко. И еще реже у них бывают спиральные пылевые диски», – рассказал ученый, говоря об обнаруженной системе системе Apep.

Сидней, Иван Гридин

Сидней. Другие новости 13.10.20

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