Ученые нашли в Бразилии невиданный вирус

Ученые выявили в Бразилии новый удивительный вирус. Они были впечатлены тем, что его ДНК на 90% состоит из генов, неизвестных науке, сообщает ресурс bioRxiv. Новый вирус обнаружили в искусственном озере Пампулья вблизи города Белу-Оризонти.

Вирус получил имя Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки. По мнению ученых, они выявили неизвестную группу вирусов или «родственника» некоего гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Гигантские вирусы были открыты лишь в нынешнем веке. Они сравнимы по размерам с бактериальной клеткой. Они способны самостоятельно синтезировать белки, а значит, выполнять репарацию, репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. Ранее наука полагала, что вирусы не способны к подобному. Это позволяет вирусам значительно успешнее заражать хозяев. Ученые выяснили, что лишь шесть генов нового вируса отдалено схожи с известными науке.

По официальным метагеномным протоколам, данный яравирус нельзя признать вирусным агентом, так как он не имеет с ними явного сходства, констатируют ученые. Исследователи не уточнили, на чем именно паразитирует новый вирус.

Бразилия, Иван Гридин

Бразилия. Другие новости 11.02.20

На руках наркоманов обнаружили следы кокаина даже после мытья. / Беспрецедентная либерализация: студентов-иностранцев уравняли в правах с гражданами РФ. / Россия подарит Таджикистану пять новых школ: цена вопроса – почти 6 млрд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»