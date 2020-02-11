В Канаде фермер обнаружил окаменелые останки старейшего тираннозавра

В Канаде фермер нашел фрагменты черепа динозавра, жившего 80 млн лет назад. Палеонтологи утверждают, что останки принадлежат ящеру, который приходится родственником самому страшному хищнику, когда-либо жившему на Земле, – Тираннозавру рексу (Tyrannosaurus rex).

Джон Де Грот увлекается поисками окаменелостей динозавров, свое открытие он совершил в провинции Альберта, пишет CNN. На фрагментах черепа, которые нашел энтузиаст, даже сохранились зубы древнего ящера. Взрослая особь весила более 2 тонн и достигала 9 метров в длину.

Это первый новый тираннозавр, найденный в Канаде за 50 лет, и один из старейших, обнаруженных в Северной Америке. Он получил название Thanatotheristes degrootorum. Предположительно, динозавр жил за 2,5 млн лет до своего близкого родственника Tyrannosaurus rex.

Обнаруженное ископаемое объединяет семейство других тираннозавров, найденных в Канаде: Daspletosaurus, Gorgosaurus, Albertosaurus и Tyrannosaurus rex. «Это открытие важно, потому что оно заполняет пробел в нашем понимании эволюции тираннозавра», – заявил доктор Франсуа Терриен из Королевского Тиррелловского палеонтологического музея.

Оттава, Зоя Осколкова

Оттава. Другие новости 12.02.20

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