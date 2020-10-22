Тираннозавры при рождении были не больше собак

Палеонтологи обнаружили новые факты, указывающие на то, что при вылуплении из яйца грозные хищники тираннозавры были совсем крошечными. Результаты исследования опубликовал журнал LiveScience.

Специалисты Эдинбургского университета провели масштабную работу по изучение останков доисторических ящеров. В том числе они проанализировали нижнюю челюсть, найденную в 1983 году, и коготь, обнаруженный в 2018 году на территории Канады. При этом челюсть заключена в камне, поэтому ее исследование представляло определенные сложности.

Палеонтологи установили, что останки принадлежат детенышам тираннозавров, которые жили порядка 75 млн лет назад. Ранее ученые даже не предполагали, что такие мелкие окаменелости могут принадлежать столь крупным хищникам.

В результате исследователи пришли к выводу, что взрослая особь тираннозавра была в 10 раз крупнее своего детеныша. Отмечается, что до сих пор не удалось найти ни одного окаменелого яйца тираннозавра. Вероятно, проведенная работа поможет определить их форму и места кладки.

Эдинбург, Зоя Осколкова

Эдинбург. Другие новости 22.10.20

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