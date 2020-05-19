В Аргентине нашли останки мегараптора с когтями в 40 см

Палеонтологи из Аргентинского музея естествознания заявили об открытии мегараптора, который обитал на земле около 70 млн лет назад. Хищный ящер был быстрым и смертоносным, благодаря своим когтям, которыми он хватал добычу.

Скелет неизвестного науке динозавра обнаружили в южной провинции Санта-Крус в середине марта, передает Reuters. Изучив останки, исследователи пришли к выводу, что кости принадлежат доисторическому ящеру, который был одним из последних обитавших на Земле до массового вымирания.

Мегарапторы были немного меньше тираннозавра – около 10 метров от головы до кончика хвоста. У них были длинные ноги, которые позволяли передвигаться с высокой скоростью. Хвост использовался для удержания равновесия.

На больших пальцах у мегарапторов располагались когти, которые достигали 40 см в длину. Этими естественными «клинками» хищники с легкостью хватали добычу.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 20.05.20

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