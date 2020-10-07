В США продали скелет тираннозавра за 32 млн долларов

В Нью-Йорке прошел аукцион, на котором был продан один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра. Новый владелец отдал за уникальный экспонат почти 32 млн долларов, сообщает агентство AFP.

Торги организовал лондонский аукционный дом Christie's. За право обладания скелетом боролись желающие из Нью-Йорка, Гонконга и Лондона. Эксперты оценили стоимость экспоната в 6-8 млн долларов, но уже в первые две минуты за него предложили 9 млн долларов, а к окончанию торгов сумма вросла до 27,5 млн долларов.

В результате со всеми комиссиями скелет обошелся покупателю в 31,8 млн долларов, что стало абсолютным рекордом среди продаж окаменелостей.

Останки тираннозавра, которого прозвали Стэн в честь палеонтолога-любителя Стэна Сакрисона, обнаружили в 1987 году в американском штате Южная Дакота. По словам ученых, при жизни хищник весил около восьми тонн, он прожил около двадцати лет и умер около 67 млн лет назад. Его самый большой зуб длиной почти 30 см.

Этот скелет отличается не только тем, что он прекрасно сохранился (из 300 костей были найдены 188), но и тем, что в нем есть два сросшихся шейных позвонка. Предположительно, у гигантского ящера был перелом позвоночника, который не привел к смерти.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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