Ученые обнаружили белок для эффективной противовирусной защиты

На базе нового открытия ученых может появиться эффективный препарат для широкого спектра вирусных заболеваний. Открытие сделали ученые из Массачусетской больницы общего профиля совместно с коллегами из Немецкого центра исследования рака в Гейдельберге. Результаты их работы опубликованы в журнале Cell Reports.

На разработку вакцины для борьбы с конкретным вирусом уходит до нескольких месяцев, и она не способна защитить от новыхвирусов. Исследователи выяснили, что большинства вирусов восприимчивы к белку семейства Argonaute – AGO4. Они сумели установить, что он обладает уникальным противовирусным действием, проведя эксперименты на мышах.

Оказалось, что клетки с дефицитом AGO4 гиперчувствительны ко многим вирусам, в том числе гриппу. Это означает, что низкий уровень AGO4 повышает вероятность заражения у млекопитающих. В связи с этим, считают ученые, повысив уровень этого белка в клетках, можно укрепить иммунную систему, защититься от вирусов. На следующем этапе ученые намерены выяснить широту спектра действия этого белка на вирусы, а также найти пути повысить его активность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.20

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