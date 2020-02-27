Астрономы обнаружили планету с подходящими для жизни условиями

Британские астрономы смоделировали условия на экзопланете K2-18b и выяснили, что на поверхности может быть жидкая вода. При этом температура и давление очень схожи с земными, а значит, там может существовать жизнь. Об этом сообщает Astrophysical Journal Letters.

K2-18b находится на орбите звезды красного карлика в созвездии Льва на расстоянии около 124 световых лет от Земли. Радиус экзопланеты в 2,6 раза больше, а масса в 8,6 раз больше, чем у Земли. В 2019 году результаты анализа данных космических телескопов «Кеплер», «Спитцер» и «Хаббл» показали, что в атмосфере планеты присутствует значительное количество водяного пара.

По словам руководителя исследования Никку Мадхусудхана, даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия. Чтобы определить перспективы обитаемости, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода.

Ранее предполагалось, что K2-18b из-за своего большого размера похожа на уменьшенную версию Нептуна, чем на увеличенную версию Земли. Однако ученые Кембриджского университета осуществили цифровое моделирование и выяснили, что на K2-18b вполне возможно наличие жидкой воды. Более того, температура и состав атмосферы, обогащенной водородом, создают пригодные для обитания условия.

Астрономы надеются, что просчитанные ими параметры удастся уточнить с помощью будущих наблюдений, а именно, благодаря данным с космического телескопа Джеймса Вебба, оборудованного приборами для определения состава атмосфер экзопланет, который должен быть запущен в 2021 году.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 27.02.20

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