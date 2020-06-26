В 11 световых годах от Солнечной системы нашли зону обитаемости

Астрофизики предполагают, что пригодные для жизни планеты, могут быть ближе, чем считалось ранее. В частности, в системе красного карлика GJ 887 есть три экзопланеты. Расстояние до них небольшое по астрономическим масштабам – 11 световых лет. Об этом сообщается в журнале Science.

Ученые наблюдают за GJ 887 в течение 20 лет. Ранее исследователи обнаружили две планеты, которые вращаются вокруг этой звезды с периодичностью 9,3 и 21,8 дня. Однако близкое расположение к светилу делает поверхность этих планет слишком горячей, чтобы содержать воду в жидком виде.

Не так давно ученым удалось обнаружить косвенные свидетельства существования третьей экзопланеты с периодом обращения около 50 дней. «Если в ходе дальнейших наблюдений подтвердится присутствие третьей планеты в зоне обитаемости, то GJ 887 может стать одной из наиболее изученных планетных систем, соседствующих с Солнечной», – отмечает астрофизик Лундского университета (Швеция) Мелвин Дэвис.

Соседняя звезда менее активна, чем другие красные карлики. Велика вероятность, что вспышки на ней не столь интенсивны и мало воздействуют на вращающиеся вокруг планеты.

Астрофизики надеются детально изучить космические тела GJ 887 с помощью новых телескопов. Не исключено, что ученым удастся получить сведения об атмосфере обнаруженных экзапланет.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 26.06.20

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