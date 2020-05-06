Ученые определили, где нужно искать внеземную жизнь

Американские физики выяснили, что бактерии могут жить на экзопланетах с полностью водородной атмосферой. Такие выводы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Ученым удалось доказать, что дрожжи и кишечная палочка Escherichia coli могут жить, расти и размножаться в газовой среде, которая на 100% состоит из водорода. Более того, эти бактерии выделяют закись азота, аммиак, метантиол, диметилсульфид, карбонилсульфид и изопрен – газы, которые могут обогащать атмосферу экзопланет и служить биосигнатурами, то есть признаками существования жизни.

По мнению космобиологов, их открытие ускоряет поиск жизни на экзопланетах, которые просто обнаружить наземными и космическими телескопами, так как водород является очень легким газом, распространяющимся дальше от поверхности каменистой планеты.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.05.20

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