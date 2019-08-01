Астрономы обнаружили «вторую» Землю, пригодную для жизни

Международная группа астрономов обнаружила экзопланету, на которой может существовать жизнь. Как пишет ресурс Phys.org, она находится на расстоянии 31 световой год от Земли.

Как сообщила директор Института Карла Сагана Корнелльского университета Лиза Калтенеггер, речь идет о планете GJ 357d, которая была обнаружена в начале этого года миссией TESS. Астроном подчеркнула, что это первая находящаяся поблизости супер-планета, на которой возможно существование жизни.

«Плотная атмосфера планеты GJ 357d способна поддерживать жидкую воду на своей поверхности. Мы сможем изучить, есть ли там признаки жизни с помощью данных телескопов, которые скоро получим», – сказала ученый.

Напомним, GJ 357d относится к классу суперземель, которые значительно превышают нашу планету по своей массе. Она вращается вокруг карликовой красной звезды с периодом 55,7 дня. Кроме GJ 357d, в системе есть еще две планеты.

Ученые отмечают, что GJ 357d находится в так называемой «зоне обитаемости» – в оптимальной близости от звезды, чтобы там могла существовать вода.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.08.19

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