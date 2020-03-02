Ученые обнаружили белок внеземного происхождения

Впервые в истории удалось обнаружить в метеорите белок, который можно назвать внеземным. Такое заявление сделали исследователи из Гарвардского университета. В ходе анализа состава упавшего в Алжире 30 лет назад метеорита, который проводился с использованием масс-спектрографа, был обнаружен глицин.

Ученые отмечают, что эта аминокислота не являлась изолированной молекулой, а была частью белка, который назвали гемолитином. Исследователи отмечают, что структурно он схож с земными, однако в его состав присутствует дейтерий – изотоп водорода, – что, вероятно, указывает на внеземное происхождение.

Они допускают, что белок был сформирован 4,6 млрд лет назад в протопланетном диске, окружающем Солнце. В то же время существует вероятность небелковой природы происхождения гемолитина. Учёные намерены продолжат исследования, чтобы сделать однозначные выводы, переда.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.02.20

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